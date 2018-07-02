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'a imzayı attı

NBA'de kariyeri başarılarla dolu olan , 4 yıl için 154 milyon dolara anlaşmaya vardığı 'a imzayı attı.

NBAde bomba patladı! James imzayı attı

Çocukluğunun geçtiği Cleveland şehrinin takımı olan ile sözleşmesi sona eren geleceği hakkındaki kararını verdi. LeBron, Batı Konferansı ekiplerinden ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre LeBron James, L.A. Lakers'tan 4 yıl için 154 milyon dolar kazanacak.

LeBron James, Cleveland Cavaliers'tan olaylı şekilde ayrılarak Miami Heat'e geçmiş ve burada şampiyonluklar kazandıktan sonra yeniden Cavs'e dönmüştü. Döndükten sonra Cavaliers ile de şampiyonluk yaşayan LeBron James, Cleveland şehrinin, profesyonel spor dallarındaki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

LeBron James'in Los Angeles Lakers'la anlaşmasının ardından 'ten ayrılmak istediğini daha önce açıklayan Kawhi Leonard'ın da Los Angeles Lakers'a takas olması bekleniyor. A.B.D. basınında çıkan haberlere göre LeBron James'in, Los Angeles Lakers'a sunduğu şartlardan biri, Kawhi Leonard'ın takas edilmesiydi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 06:38
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