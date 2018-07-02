Çocukluğunun geçtiği Cleveland şehrinin takımı olan Cleveland Cavaliers ile sözleşmesi sona eren LeBron James geleceği hakkındaki kararını verdi. LeBron, Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre LeBron James, L.A. Lakers'tan 4 yıl için 154 milyon dolar kazanacak.

LeBron James, Cleveland Cavaliers'tan olaylı şekilde ayrılarak Miami Heat'e geçmiş ve burada şampiyonluklar kazandıktan sonra yeniden Cavs'e dönmüştü. Döndükten sonra Cavaliers ile de şampiyonluk yaşayan LeBron James, Cleveland şehrinin, profesyonel spor dallarındaki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

LeBron James'in Los Angeles Lakers'la anlaşmasının ardından San Antonio Spurs'ten ayrılmak istediğini daha önce açıklayan Kawhi Leonard'ın da Los Angeles Lakers'a takas olması bekleniyor. A.B.D. basınında çıkan haberlere göre LeBron James'in, Los Angeles Lakers'a sunduğu şartlardan biri, Kawhi Leonard'ın takas edilmesiydi.