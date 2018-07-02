Fener Bamba’yı bekletiyor

Fenerbahçe çok yoğun bir transfer gündemi yaşarken Jonathan Bamba ile ilgili olarak oldukça önemli bir gelişme yaşandı.



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Bamba'nın Nice ile anlaştığı iddia edilmiş ve transfermarkt.com'daki sayfasında kulübü olarak Nice gösterilmişti. Ancak Bamba sayfadaki bu ibareyi sildirtti. Bamba'nın Fenerbahçe ile el sıkıştığı ancak Sarı-Lacivertli kulübün diğer alternatiflerin sonucunu beklediği öğrenildi. Fenerbahçe için kanat oyuncusu olarak Bernard Narsingh, Pjaca, gibi isimler geçiyor. Ancak Fenerbahçe'nin 2 kanat oyuncusu alacağı düşünüldüğünde Bamba'nın imza atma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.