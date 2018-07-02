Aslan'dan Glik operasyonu

Galatasaray dış transferde düğmeye bastı... Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Maicon'u satarak Kamil Glik'i transfer etmek isteyen Sarı- Kırmızılı yönetimin Polonyalı futbolcu için bu hafta ilk adımı atması bekleniyor. Bonservisi Monaco'da olan Kamil Glik için Fransız kulübünün kapısı çalınacak.
MONACO'NUN BEL KEMİĞİ
İKİ sezondur Monaco'da forma giyen tecrübeli stoper takımın bel kemiği durumunda. G.Saray'ın Kamil Glik için Fransız kulübüne 2 teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.
ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ
G.SARAY'IN ilk teklifinin 2.5 milyon Euro'ya 1 yıllık kiralama olacağı ortaya çıktı. Ancak bu durumda Sarı-Kırmızılı yönetim satış opsiyonun kendilerinde olmasını isteyecek.
BONSERVİSİ İÇİN 7 MİLYON EURO
GALATASARAY'IN 2. teklifinin bu oyuncunun bonservisiyle alınması için 7 milyon Euroluk bir öneri olacağı öğrenildi. Yönetim Monaco'nun vereceği cevaba göre bu transferi sonlandıracak.
MONACO'NUN BEL KEMİĞİ
İKİ sezondur Monaco'da forma giyen tecrübeli stoper takımın bel kemiği durumunda. G.Saray'ın Kamil Glik için Fransız kulübüne 2 teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.
ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ
G.SARAY'IN ilk teklifinin 2.5 milyon Euro'ya 1 yıllık kiralama olacağı ortaya çıktı. Ancak bu durumda Sarı-Kırmızılı yönetim satış opsiyonun kendilerinde olmasını isteyecek.
BONSERVİSİ İÇİN 7 MİLYON EURO
GALATASARAY'IN 2. teklifinin bu oyuncunun bonservisiyle alınması için 7 milyon Euroluk bir öneri olacağı öğrenildi. Yönetim Monaco'nun vereceği cevaba göre bu transferi sonlandıracak.
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