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Aslan'dan Glik operasyonu

G.Saray gündeminde yer alan için Fransız kulübüne resmi teklifi bu hafta yapacak. Tecrübeli oyuncu için yönetim Monaco’ya 2 seçenek sunacak

Aslandan Glik operasyonu
Galatasaray dış de düğmeye bastı... Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Maicon'u satarak Kamil Glik'i transfer etmek isteyen Sarı- Kırmızılı yönetimin Polonyalı futbolcu için bu hafta ilk adımı atması bekleniyor. Bonservisi Monaco'da olan Kamil Glik için Fransız kulübünün kapısı çalınacak.

​MONACO'NUN BEL KEMİĞİ
İKİ sezondur Monaco'da forma giyen tecrübeli stoper takımın bel kemiği durumunda. G.Saray'ın için Fransız kulübüne 2 teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.

ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ
G.SARAY'IN ilk teklifinin 2.5 milyon Euro'ya 1 yıllık kiralama olacağı ortaya çıktı. Ancak bu durumda Sarı-Kırmızılı yönetim satış opsiyonun kendilerinde olmasını isteyecek.

BONSERVİSİ İÇİN 7 MİLYON EURO
GALATASARAY'IN 2. teklifinin bu oyuncunun bonservisiyle alınması için 7 milyon Euroluk bir öneri olacağı öğrenildi. Yönetim Monaco'nun vereceği cevaba göre bu transferi sonlandıracak.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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