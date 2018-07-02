18. Akdeniz Oyunları'nda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu. Oyunları 156 madalyayla (56 altın, 55 gümüş, 45 bronz) bitiren İtalya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya'yı, 122 madalyayla (38 altın, 40 gümüş, 44 bronz) ev sahibi İspanya takip etti.
Akdeniz Oyunları’nı 3’üncü sırada bitirdik
Etiketler: Akdeniz Oyunları , İtalya , İspanya , Türkiye
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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