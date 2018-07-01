2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta ev sahibi Rusya, İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Rusya, çeyrek finalde Hırvatistan-Danimarka karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

12. dakikada İspanya öne geçti. Rusya ceza sahasının sağından kullanılan serbest vuruşta topun başına Asensio geçti. Asensio'nun altıpas önüne gönderdiği topta Sergi Ramos ile mücadeleye giren Ignashevich'in düşerken bacağına çarpan top kendi ağlarına gitti: 1-0





36. dakikada Rusya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Zobnin'le paslaşan Golovin, ceza sahası içinde sol çaprazdan köşeye plase bir vuruş yaparken, top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Rusya penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte Dzyuba kafa vuruşu yaparken kaleye giden topun Pique'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Kuipers penaltı noktasını gösterdi. 41'inci dakikada penaltı atışını kullanan Dzyuba, kaleci De Gea ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+1. dakikada gelişen İspanya atağında Asensio'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diego Costa, ceza sahası içinde kayarak vuruşunu yaptı. Kaleci Akinfeev'in yatarak müdahale ettiği top yükseklik kazanırken, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.





Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

85. dakikada İspanya tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında Aspas'ın pasıyla topla buluşan Iniesta, önünde seken topa çok sert vurdu. Kaleci Akinfeev'in müdahalesi sonrası Isco'nun şutunda ise savunma tehlikeyi önledi.

109. dakikada İspanya ikinci golüne yaklaştı. Hızlı gelişen İspanya atağında Rodrigo süratle ceza sahasına girip, sağ çaprazdan şutunu çekerken, kaleci Akinfeev'den dönen top altıpas önünde Carvajal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top savunmadan döndü.

Mücadelede 90 dakika ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Rusya, adını çeyrek finale yazdırdı.





Rusya adına penaltıları kullanan Smolov, Ignashevich, Golovin ve Chershev atışlarını gole çevirdi.

İspanya'da Iniesta, Pique ve Sergio Ramos penaltılarda fileleri havalandırırken, Koke ve Aspas penaltı atışından faydalanamadı.