Transferde adı Galatasaray ile anılan Trezeguet transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mısırlı yıldız, "Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim. Ardından 1 yıllığına Parma'ya kiralanacağım" dedi. Trezeguet'in bu açıklamalarının G.Saray cephesinde üzüntü yarattığı öğrenildi.
Trezeguet'den kötü haber
La Gazzetta dello Sport’a konuşan Mısırlı yıldız, “Inter’e trasnfer olacağım. Ardından Parma’da kiralık olarak oynayacağım” dedi
Etiketler: Inter , Trezeguet' , Galatasaray , Transferde , la gazzetta
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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