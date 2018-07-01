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den kötü haber

dello Sport’a konuşan Mısırlı yıldız, “’e trasnfer olacağım. Ardından Parma’da kiralık olarak oynayacağım” dedi

Trezeguetden kötü haber
adı Galatasaray ile anılan Trezeguet transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mısırlı yıldız, "Büyük ihtimalle 'e gideceğim. Ardından 1 yıllığına Parma'ya kiralanacağım" dedi. Trezeguet'in bu açıklamalarının G.Saray cephesinde üzüntü yarattığı öğrenildi.
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