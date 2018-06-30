Parayı Dost’a basacak!

Yeni sezonda tarihinin en güçlü kadrolarından birisi kurmayı hedefleyen Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitimek üzere. Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bast Dost'un bonservis bedelini FIFA belirleyecekti. Ancak Sporting kulübünün piyasa değeri 20 milyon Euro olan Hollandalı golcüye "7 milyonu getir serbest kal" dediği, Bast Dost'un da bu parayı Fenerbahçe'den talep ettiği öğrenildi. Yönetim bu parayı Bast Dost için ödemeye sıcak bakıyor.

EN ÇOK PARA BAS DOST'A AYRILDI

Fenerbaçe, Hollanda Milli Takımı'nın 1 numaralı santrforu olan Bas Dost'a son derece astronomik bir ücret verecek. 1.96 boyundaki yıldız golcü Fenerbahçe'den yılda 4.5 milyon Euro civarında para kazanacak. Bu şekilde Fenerbahçe bu bezon trnasferde en çok masrafı santrfor mevkisi için yapmış olacak. Bas Dost'u özellikle Phillip Cocu çok istemişti.

COCU'NUN SİSTEMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yönetimle bir görüşme yapan Cocu'nun, "Bas Dost tipinde bir golcü takımın sistemi için oldukça önemli. Transferi ne kadar erken gerçekleşir ve takıma ne kadar erken katılırsa özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağımız düşünüldüğünde bizim için o kadar iyi olur" dediği de gelen haberlar arasında. Bas Dost'un önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor