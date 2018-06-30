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'a döndü

Siyah-Beyazlılar’ın eski futbolcusu ’in yardımcısı olacak

Guti Hernandez Beşiktaşa döndü

Teknik direktör 'e bir süredir yardımcı antrenör arayan yönetimi, eski futbolcuları Guti Hernandez ile anlaşma sağladı. altyapısındaki görevinden ayrılan Guti'nin kısa süre içinde 'a gelip Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

ARTIK KULÜBEDE
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş formasını sahada terleten 41 yaşındaki Guti, bundan böyle yedek kulübesinde Şenol Güneş'in yanında yer alacak.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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