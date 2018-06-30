Teknik direktör Şenol Güneş'e bir süredir yardımcı antrenör arayan Beşiktaş yönetimi, eski futbolcuları Guti Hernandez ile anlaşma sağladı. Real Madrid altyapısındaki görevinden ayrılan Guti'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelip Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
ARTIK KULÜBEDE
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş formasını sahada terleten 41 yaşındaki Guti, bundan böyle yedek kulübesinde Şenol Güneş'in yanında yer alacak.
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