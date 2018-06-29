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’da üzüntüsü

’nda oynamayınca fiyatı yükselmedi

Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü
'un Dünya Kupası'nda yer alan tek futbolcusu olan Onazi, Nijerya'nın 3 maçında da forma giymedi. Oyuncuyu satarak kaynak oluşturmak isteyen yönetim hayal kırıklığına uğradı.
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