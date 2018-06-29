Trabzon'un Dünya Kupası'nda yer alan tek futbolcusu olan Onazi, Nijerya'nın 3 maçında da forma giymedi. Oyuncuyu satarak kaynak oluşturmak isteyen yönetim hayal kırıklığına uğradı.
Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü
Dünya Kupası’nda oynamayınca fiyatı yükselmedi
Etiketler: Dünya Kupası , Trabzonspor , Trabzon , Nijerya , Onazi
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.