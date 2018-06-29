Alt yapıda yetişen 1999 doğumlu Ali Ülgen ve Barış Zeren, Badou Ndiaye transferindeki sözleşme gereği Osmanlıspor'a transfer oldular. Teknik direktör Fatih Terim'in bu duruma çok sinirlendiği bildirildi. Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu İsviçre'deki kampa götürme planları yapıyordu.
Fatih Terim'i çıldırtan anlaşma
Galatasaray'da Badou Ndiaye transferinde yapılan anlaşma gereği Osmanlıspor'un yolunu tutan 2 genç oyuncu sonrası Fatih Terim küplere bindi.
Etiketler: Fatih Terim , Badou Ndiaye , Osmanlıspor , Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.