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  1. Wilshere Fener’de

'i çıldırtan anlaşma

'da transferinde yapılan anlaşma gereği 'un yolunu tutan 2 genç oyuncu sonrası küplere bindi.

Fatih Terimi çıldırtan anlaşma

Alt yapıda yetişen 1999 doğumlu Ali Ülgen ve Barış Zeren, transferindeki sözleşme gereği 'a transfer oldular. Teknik direktör 'in bu duruma çok sinirlendiği bildirildi. Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu İsviçre'deki kampa götürme planları yapıyordu.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 11:38
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