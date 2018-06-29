Alt yapıda yetişen 1999 doğumlu Ali Ülgen ve Barış Zeren, Badou Ndiaye transferindeki sözleşme gereği Osmanlıspor'a transfer oldular. Teknik direktör Fatih Terim'in bu duruma çok sinirlendiği bildirildi. Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu İsviçre'deki kampa götürme planları yapıyordu.