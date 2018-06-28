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'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

'da düzenlenen ve 15 Temmuz'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynandı. 2018 FIFA 'nda grup aşaması, G Grubu'nda oynanan İngiltere - Belçika ve Panama - Tunus müsabakaları ile sona erdi. 2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak.

Dünya Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

'da düzenlenen 2018 'nda grup maçları tamamlandı.

Bulundukları grupta ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükseldi.

İngiltere-Belçika ve Panama-Tunus maçlarının ardından bir üst turdaki eşleşmeler belli oldu.

EN ZOR MAÇ FRANSA İLE ARJANTİN ARASINDA

Gruplarda birinci olanların diğer grubun ikincisiyle karşılaşacağı çapraz eşleşmede heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

Favori takımların karşılaşacağı son 16 turunda en çekişmeli maç ile Arjantin arasında olacak.

Messi'li Tangocular, son Avrupa Şampiyonası finalisti Fransa ile kozlarını paylaşacak.

SON 16 TURUNDA GÜZEL EŞLEŞMELER VAR

Son derece önemli maçların oynanacağı son 16 turunda sonuçların ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte son 16 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Uruguay-Portekiz
Fransa-Arjantin
Brezilya-Meksika
Belçika-japonya
İspanya-Rusya
Hırvatistan-Danimarka
İsveç-isviçre
Kolombiya-İngiltere

Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği turda maçlar 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 23:22
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