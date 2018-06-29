Stopere Bakary Kone

Trabzonspor stoper arayışlarında bir türlü istediği isimlerle anlaşamayınca alternatif isimlere yöneldi. Bordo-mavililer bu isimler arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın çok beğendiği ve geçtiğimiz sezon Strasbourg takımında kiralık olarak forma giyen Bakary Kone'yi Malaga'dan istedi. İspanyol kulübüne oyuncuyu kiralamak için teklif yapan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle de görüşerek önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz sezon Strasbourg takımında 33 maçta forma giyen 30 yaşındaki Burkino Fasolu oyuncu, geçmişte Lyon ve Guingamp gibi takımlarda forma giymişti.
KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Trabzonspor yönetimi, Bakary Kone'nin transferini yurt dışı kamp döneminin başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor.
LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR
Trabzonspor'un, stoper bölgesi için Hoffenheim takımında forma giyen 28 yaşındaki Boşnak oyuncu Ermin Bicakcic ile Stutgart forması giyen Polonyalı Marcin Kaminski'yi de takip ettiği bildirildi.
YUNUS EMRE SEL
KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Trabzonspor yönetimi, Bakary Kone'nin transferini yurt dışı kamp döneminin başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor.
LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR
Trabzonspor'un, stoper bölgesi için Hoffenheim takımında forma giyen 28 yaşındaki Boşnak oyuncu Ermin Bicakcic ile Stutgart forması giyen Polonyalı Marcin Kaminski'yi de takip ettiği bildirildi.
YUNUS EMRE SEL
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