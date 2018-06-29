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  1. Fatih Terim'i çıldırtan anlaşma

'ta 'e imza attı

forması giyen Ukraynalı , ülkesinin takımlarından ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

'ın Ukraynalı kalecisi , bedelsiz olarak 'e transfer oldu.

2015-16'da Dnipro'dan 3,3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Boyko, 2016 - 2017 sezonunda Malaga'ya sonra da 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

Boyko, Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 13:31
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