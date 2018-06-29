Dünya Kupası günlüğü

LİONEL MESSİ MAÇA MUSKAYLA ÇIKTI!
Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçta taraftarların tepkisiyle karşılaşan Arjantinli Lionel Messi, Nijerya maçına muskayla çıktı. Tangocu, o maçta turnuvadaki ilk golüne imza attı.
GAZETECİDEN ALDI
Arjantinli gazeteci Pantorotto'nun, Nijerya maçından önce astrolog olan annesi Maria Kosmica'nın uğursuzluğa karşı iyi gelmesi için hazırladığı muskayı Lionel Messi'ye verdiği öğrenildi.
CABALLERO: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM
Arjantin Milli Takım kalecisi Willy Caballero ilginç açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Futbol sahasında yaptığım hatayı kabul ediyorum. Fakat sonrasında bana ve aileme yapılan saygısızlıkları, kötü dilekleri, ölüm tehditlerini ise kabul edemem" diye konuştu. Caballero, Hırvatistan maçı sonrasında ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
CRİSTİANO RONALDO DÜNYANIN EN İYİ ATLETİ
Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli kalecilerinden Beto, Cristiano Ronaldo'nun yalnızca yetenekli bir futbolcu değil, dünya tarihinin en iyi atletlerinden biri de olduğunu söyledi.
İKİSİ FARKLI GEZEGENDEN
Beto, Messi-Ronaldo rekabeti ile ilgili olarak ise, "Ronaldo ile Messi başka gezegenlerden" ifadlerini kullandı.
İSPANYA KRALI RUsya maçına geliyor
İspanya Kralı 5. Felipe, Pazar günü oynanacak olan İspanya-Rusya Dünya Kupası maçını izlemek için Moskova'ya gelecek. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kral, İspanya Milli Takımı'nı desteklemek için Luzhniki Stadyumu'na gidecek" ifadeleri kullanıldı. Federasyon Başkanı Luis Ruiales'in de Krala eşlik edeceği belirtildi.
SARDAR AZMOUN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
İranlı futbolcu Sardar Azmoun, sosyal medyada taraftarların kendisine gösterdiği tepki nedeniyle milli takım kariyerini 23 yaşında noktaladığını açıkladı.
RUBIN KAZAN'DA OYNUYOR
GENÇ yıldız, Rusya'daki Dünya Kupası'nda 3 maçta da 90 dakika forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol atamadı. Genç oyuncu Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'da forma giyiyor. Azmoun'un 35 milli maçta 24 golü bulunuyor.
Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçta taraftarların tepkisiyle karşılaşan Arjantinli Lionel Messi, Nijerya maçına muskayla çıktı. Tangocu, o maçta turnuvadaki ilk golüne imza attı.
GAZETECİDEN ALDI
Arjantinli gazeteci Pantorotto'nun, Nijerya maçından önce astrolog olan annesi Maria Kosmica'nın uğursuzluğa karşı iyi gelmesi için hazırladığı muskayı Lionel Messi'ye verdiği öğrenildi.
CABALLERO: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM
Arjantin Milli Takım kalecisi Willy Caballero ilginç açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Futbol sahasında yaptığım hatayı kabul ediyorum. Fakat sonrasında bana ve aileme yapılan saygısızlıkları, kötü dilekleri, ölüm tehditlerini ise kabul edemem" diye konuştu. Caballero, Hırvatistan maçı sonrasında ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
CRİSTİANO RONALDO DÜNYANIN EN İYİ ATLETİ
Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli kalecilerinden Beto, Cristiano Ronaldo'nun yalnızca yetenekli bir futbolcu değil, dünya tarihinin en iyi atletlerinden biri de olduğunu söyledi.
İKİSİ FARKLI GEZEGENDEN
Beto, Messi-Ronaldo rekabeti ile ilgili olarak ise, "Ronaldo ile Messi başka gezegenlerden" ifadlerini kullandı.
İSPANYA KRALI RUsya maçına geliyor
İspanya Kralı 5. Felipe, Pazar günü oynanacak olan İspanya-Rusya Dünya Kupası maçını izlemek için Moskova'ya gelecek. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kral, İspanya Milli Takımı'nı desteklemek için Luzhniki Stadyumu'na gidecek" ifadeleri kullanıldı. Federasyon Başkanı Luis Ruiales'in de Krala eşlik edeceği belirtildi.
SARDAR AZMOUN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
İranlı futbolcu Sardar Azmoun, sosyal medyada taraftarların kendisine gösterdiği tepki nedeniyle milli takım kariyerini 23 yaşında noktaladığını açıkladı.
RUBIN KAZAN'DA OYNUYOR
GENÇ yıldız, Rusya'daki Dünya Kupası'nda 3 maçta da 90 dakika forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol atamadı. Genç oyuncu Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'da forma giyiyor. Azmoun'un 35 milli maçta 24 golü bulunuyor.
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