Cocu fırtınası

Fenerbahçe 2018/19 sezonunu yeni teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde dün Can Bartu Tesisleri'nde açtı. Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı. Oyun felsefesi hakkında bilgi verdi ve ne istediğini açık açık söyledi.
İLK GÜNDEN YORULDULAR
Cocu sezonun ilk çalışması olmasına rağmen futbolculara ciddi bir kondisyon yüklemesi yaptı. İlk çalışma. sezon öncesi çalışmaların futbolcular için oldukça yorucu geçeceğinin sinyalı oldu.
KALİTELİSİNİZ AMA YETMEZ
Cocu futbolculara şu ifadeleri kullandı: Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, işini severek yapmalı.
F.BAHÇE'Yİ BAŞARIYA TAŞIYACAĞIZ
Felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu her geçen gün anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız. Fenerbahçe sezonun 2. çalışmasını bugün gerçekleştirecek.
COCU İLE BAŞARACAĞIZ
Başkan Ali Koç dün sezon açılışına gelerek futbolcularla tanıştı. Phillip Cocu ve Damien Comolli ile bir görüşme yapan Ali Koç, "Futbolculara başarılı olacaklarına inandığımı söyledim. Phillip Cocu umarım sözleşme imzaladığım son teknik direktör olur" dedi.
Sezon açılışına gelen tüm futbolcularla tek tek tanışan teknik direktör Cocu, onlardan ne beklediğini ve felsefesini kendilerine aktardı.
FUTBOLCULARIN 'FİT' GELMESİ MEMNUN ETTİ
Fenerbahçeli futbolcuların tatilden fazla kilo almadan gelmeleri teknik ekibi mutlu etti. Fazla kiloları ile bilinen Ozan Tufan'ın da önceki sezonlara göre daha fit durumda olduğu görüldü.
HARİKA BİR SEZON OLACAK
FB TV'ye konuşan Giuliano, "Phillip Cocu ile daha önce çalışma ayrıcalığım olmamıştı. Bugün bizimle konuştu ne istediğini aktarmaya çalıştı. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
İLK GÜNDEN YORULDULAR
Cocu sezonun ilk çalışması olmasına rağmen futbolculara ciddi bir kondisyon yüklemesi yaptı. İlk çalışma. sezon öncesi çalışmaların futbolcular için oldukça yorucu geçeceğinin sinyalı oldu.
KALİTELİSİNİZ AMA YETMEZ
Cocu futbolculara şu ifadeleri kullandı: Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, işini severek yapmalı.
F.BAHÇE'Yİ BAŞARIYA TAŞIYACAĞIZ
Felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu her geçen gün anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız. Fenerbahçe sezonun 2. çalışmasını bugün gerçekleştirecek.
COCU İLE BAŞARACAĞIZ
Başkan Ali Koç dün sezon açılışına gelerek futbolcularla tanıştı. Phillip Cocu ve Damien Comolli ile bir görüşme yapan Ali Koç, "Futbolculara başarılı olacaklarına inandığımı söyledim. Phillip Cocu umarım sözleşme imzaladığım son teknik direktör olur" dedi.
Sezon açılışına gelen tüm futbolcularla tek tek tanışan teknik direktör Cocu, onlardan ne beklediğini ve felsefesini kendilerine aktardı.
FUTBOLCULARIN 'FİT' GELMESİ MEMNUN ETTİ
Fenerbahçeli futbolcuların tatilden fazla kilo almadan gelmeleri teknik ekibi mutlu etti. Fazla kiloları ile bilinen Ozan Tufan'ın da önceki sezonlara göre daha fit durumda olduğu görüldü.
HARİKA BİR SEZON OLACAK
FB TV'ye konuşan Giuliano, "Phillip Cocu ile daha önce çalışma ayrıcalığım olmamıştı. Bugün bizimle konuştu ne istediğini aktarmaya çalıştı. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
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