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Babel’e flamengo kancası

takımlarından Flamengo, için ’a 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Ancak yöneticiler bu rakamı çok ytersiz buldu

Babel’e flamengo kancası
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği giderek artıyor. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan takıma takviye yapmayı planlarken diğer taraftan Brezilya takımlarından Flamengo için 'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin 4 milyon Euro'yu çok az bulduğu 8 milyon Euro'dan aşağı Babel'i satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. 'in de Babel'in satılmasına onay vermediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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