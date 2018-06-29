Beşiktaş'ta transfer hareketliliği giderek artıyor. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan takıma takviye yapmayı planlarken diğer taraftan Brezilya takımlarından Flamengo Ryan Babel için Beşiktaş'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin 4 milyon Euro'yu çok az bulduğu 8 milyon Euro'dan aşağı Babel'i satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Şenol Güneş'in de Babel'in satılmasına onay vermediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Babel’e flamengo kancası
Brezilya takımlarından Flamengo, Ryan Babel için Beşiktaş’a 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Ancak yöneticiler bu rakamı çok ytersiz buldu
Etiketler: Ryan Babel , Şenol Güneş , Beşiktaş , Brezilya
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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