2018 FIFA Dünya Kupası: Panama: 1 - Tunus: 2

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda turnuvaya daha önce veda eden iki takımın mücadelesinde Tunus, Panama'yı 2-1 mağlup etti.

Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası'nda Panama ile Tunus, Mordovia Arena Stadyumu'nda karşılaştı. Panama, 33. dakikadada Jose Rodriguez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise etkili olan taraf ise Tunus oldu. 51. dakikada Ben Youssef fileleri havalandırarak eşitliği sağladı. 61. dakikada Tunus, Wahbi Khazri'nin golüyle maçı 2-1 kazandı. Böylece Tunus, turnuvaya galibiyetle veda eden ekip oldu.