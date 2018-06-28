Yol Durumu
  1. Belçika İngiltere'yi 1-0 mağlup etti
  2. Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Böylesi hiç görülmedi...

2018 : : 1 - : 2

2018 G Grubu son hafta karşılaşmasında , 'yı 2-1 ma��lup etti. Bu sonuçla Tunus puanını 3'e yükselterek grubu 3'üncü sırada noktalarken, Panama ise turnuvayı puansız son sırada kapattı.

2018 FIFA Dünya Kupası: Panama: 1 - Tunus: 2

2018 G Grubu'nda turnuvaya daha önce veda eden iki takımın mücadelesinde , 'yı 2-1 mağlup etti.
Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası'nda Panama ile Tunus, Mordovia Arena Stadyumu'nda karşılaştı. Panama, 33. dakikadada Jose Rodriguez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise etkili olan taraf ise Tunus oldu. 51. dakikada Ben Youssef fileleri havalandırarak eşitliği sağladı. 61. dakikada Tunus, Wahbi Khazri'nin golüyle maçı 2-1 kazandı. Böylece Tunus, turnuvaya galibiyetle veda eden ekip oldu.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 20:59
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