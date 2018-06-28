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Arsenal'in yıldızı Wilshere Fenerbahçe için İstanbul'da

Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki yıldızın dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Yıldız futbolcu Fenerbahçe için İstanbulda

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:57
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