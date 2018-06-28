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Alman taraftarlar Mesut Özil'e saldırdı

Güney Kore'ye 2-0 yenilerek Dünya Kupas'ına veda eden Almanya'nın hedefinde Türk asıllı futbolcu Mesut Özil vardı. Yenilgiyi hazmedemeyen holiganlar Mesut Özil'e saldırdı

Alman holiganlar Mesut Özile saldırdı

Dün Güney Kore'ye 2-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Alman taraftarlar Mesut Özil'e saldırdı.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 11:47
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