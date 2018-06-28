Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Polonya, Japonya'yı 1-0 yendi.

59. dakikada Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Japonya, Senegal'in Kolombiya'ya aynı skorla kaybetmesiyle 4 puanla grupta ikinci olarak son 16 turuna kaldı. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Grupta Senegal ve ilk galibiyetini alan Polonya turnuvaya veda etti.