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2018 H Grubu'nda , 'yı mağlup etti

2018 H Grubu'nda , 'yı mağlup etti. Polonya'ya galibiyeti getiren gol 59. dakikada Bednarek'ten geldi. Japonya, Senegal ile puanı, averajı, attığı ve yediği gol sayısı aynı olmasına rağmen, Afrikalı rakibinden 1 az gördüğü için adını son 16 turuna yazdırdı. İşte Japonya - Polonya maçının tüm detayları...

Japonya, fair-play ile turladı

'da devam eden 2018 'nın H Grubu mücadelesinde , 'yı yendi.

59. dakikada Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Japonya, Senegal'in 'ya aynı skorla kaybetmesiyle 4 puanla grupta ikinci olarak son 16 turuna kaldı. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Grupta Senegal ve ilk galibiyetini alan Polonya turnuvaya veda etti.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 19:26
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