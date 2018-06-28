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3 futbolcuya ceza kapıda

3 futbolcuya ceza kapıda
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'da 3 yıldız kriz çıkardı... Bordo-Mavililer'de Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado izin almamasına rağmen henüz Trabzon'a gelmedi. Yönetim 3 futbolcu hakkında noter tespiti yaptırdı. Özellikle idman saatinde sosyal medyadan alkol kullanırken çektirdiği fotoyu paylaşan Jose Sosa'ya ekstra ceza verileceği öğrenildi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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