Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da 3 yıldız kriz çıkardı... Bordo-Mavililer'de Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado izin almamasına rağmen henüz Trabzon'a gelmedi. Yönetim 3 futbolcu hakkında noter tespiti yaptırdı. Özellikle idman saatinde sosyal medyadan alkol kullanırken çektirdiği fotoyu paylaşan Jose Sosa'ya ekstra ceza verileceği öğrenildi.
3 futbolcuya ceza kapıda
Etiketler: Jose Sosa , Trabzonspor
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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