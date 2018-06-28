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  1. Japonya, fair-play ile turladı

2018 'nda H Grubu , 'i 1-0 mağlup etti

2018 'nda H Grubu , 'i 1-0 mağlup etti. Kolombiya'nın golü 74. dakikada Yerry Mina'dan geldi. Kolombiya bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Grubun diğer maçında , Polonya'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen Senegal'den 1 sarı kart az gördüğü için son 16 turuna yükselmeye hak kazandı. İşte Senegal - Kolombiya maçının tüm detayları...

Mina hayat verdi!

2018 H Grubu son hafta karşılaşmasında , 'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile Polonya'ya mağlup olan , grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (5), Kolombiya'dan (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

74'üncü dakikada Quintero'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mina, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 19:28
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