Dünya Kupası'nda süper bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'nın finallerden sonra elde tutulması çok zor. Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton.
Vida'ya rekor bonservis!
Dünya Kupası'nda süper performans sergileyen Domagoj Vida turnuva bitmeden birçok kulübün transfer radarına girdi. İngiliz ekiplerinin Beşiktaş ile temasa geçmesi bekleniyor.
Etiketler: vida , Beşiktaş , Dünya Kupası
- Aslan Kalinic’e gidiyor
- İsviçre - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Kartal’a gençlik aşısı
- Kombine satışında hedef 30 bin
- Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.