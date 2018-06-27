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  1. Tarihi transfer çalımı... Beşiktaş Fenerbahçe'nin radarındaki o isme imzayı attırmak üzere!

'ya rekor bonservis!

'nda süper performans sergileyen Domagoj turnuva bitmeden birçok kulübün transfer radarına girdi. İngiliz ekiplerinin ile temasa geçmesi bekleniyor.

'nda süper bir performans ortaya koyan 'ın stoperi Domagoj 'nın finallerden sonra elde tutulması çok zor. Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 13:09
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