Fenerbahçe, Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu katıldı. Cocu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törende ayrıca Phillip Cocu'nun ailesi de yer aldı.



İmzaların atılmasının Cocu'ya üzerinde ismi yazılı forma ve atkı takdim edilirken, daha sonra toplu olarak foto muhabirlerine poz verildi.







ALİ KOÇ: UMARIM COCU İLK VE SON OLUR

Teknik Direktör Phillip Cocu'nun imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, "Umarım ilk ve son teknik direktör anlaşmam olur bu." dedi. İşte Ali Koç'un açıklamaları:



"Fenerbahçe başkanı olarak ilk defa bir hoca ile anlaştık ve sembolik olarak imza törenimizi yapıyoruz. Umarım ilk ve son teknik direktör anlaşmam olur bu. Beklentilerin yüksek olduğunun farkındayız..."



"Comolli'nin önderliğinde, Cocu'nun teknik direktörlüğünde umarım güzel başarılar elde ederiz. Cocu'ya ve ailesine Türkiye'ye hoşgeldin diyorum."



"Aykut hocaya, Fenerbahçe'ye hem geçtiğimiz sezon, hem de bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, başkan ve bir taraftar olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe söz konusuysa, Aykut hocanın bir teknik direktörden çok fazlası olduğunu ifade etmiştim. Aykut hoca, bir müddet çalışmayacağım, ekibimin haklarının korunması konusunda sizden destek istiyorum dedi. Biz de, siz istemeseniz de sizin haklarını korunacaktır diye ısrar ettik. Hocanın ekibi ile hocamız Cocu çalışmaya başlayacak ve istedikleri ile devam edecek."



"Hocamız Cocu, baktığımız zaman Hollanda'da en güçlü kadroya sahip olmamasına rağmen, son 4 senede 3 kez şampiyon oldu. Bu tabii ki benim yorumum."

"Zihniyet değişikliği sözü vermiştik bu anlamda Cocu saha içi ve dışı özellikleriyle öne çıktı."





PHİLLİP COCU: "FENERBAHÇE BENİ HEYECANLANDIRDI"

PSV ile 1 yıllık kontratı olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih tmesinin nedenini açıklayan Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin fikirleri beni heyecanlandırdı. Artık benim için değişim zamanı gelmişti ve Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev alma fırsatını elde ettim. Birkaç haftadır görüşme halindeydik. Fenerbahçe'nin geleceğinin nasıl olacağını planladık. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm artık ve bu bana onur veriyor. Çok çalışacağız, bir bütün halinde devam etmemiz gerekiyor. " dedi.



Transfer çalışmaları hakkında sorulan soruya Cocu, "Fenerbahçe'nin birçok maçını izledim ama takımı analiz etmenin en iyi yolu birlikte çalışmaktır. Önce oyuncularla beraber çalışmaya başlamalıyız. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nasıl oynamalıyız, bunlarla ilgili görüşlerimiz var." cevabını verdi.



"Futbola bakışım değişmeyecek. Performans açısından, oyuncularımın gelişimiyle ilgili şeyler değişmeyecek. Öncelikle ligi ve takımı tanımam gerekecek.Öncelikle oyuncuları, ardından da ligi tanımam gerekiyor. Öncelikle bunu yapacağım. Öne doğru oynayan, yaratıcı, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olma konusundaki arzum değişmeyecek."



"Fenerbahçe'nin birçok maçını izledim ama takımı analiz etmenin en iyi yolu birlikte çalışmaktır. Önce oyuncularla beraber çalışmaya başlamalıyız. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o an artık değişim zamanıdır. Önüme de büyük bir kulübün bana sunduğu bu fırsat çıktı. Buraya futbola dair felsefemi yansıtmaya geldim. Çok çalışacağız.Felsefemiz topa sahip olan ve sahada hareketlilik yaratan bir takım olmak. İlk günden itibaren buna uğraşacağız.Her iki sistemi de kullanabilen bir hocayım. Oyuncuların tarzına bağlı. Önemli olan, ne istediğimizi aktarabilmek. Bazen iki defansif orta saha, bazen tek defansif orta saha ile oynamanız gerekebilir."



"Öncelikle A Takım'daki oyunculara bakacağız. Fenerbahçe'de olduğumuz sürece gözlerimiz açık olacak. Altyapıdaki oyuncuları tanımak önemli. Hollanda'dan bu duruma alışığız. Gözümüz onların üzerinde olacak.".