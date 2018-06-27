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imzaya kaldı

, ile yollarını ayıran lı golcü ile anlaştı.



, ile yollarını ayıran lı golcü ile 3.2 milyon Euro'luk yıllık maaşa anlaştı.Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla imza parası konusunu aşıp transferi bitirmek istiyor.

Teknik direktör 'in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önceliği forvete verdi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 12:48
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