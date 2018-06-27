Beşiktaş, Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Hollandalı golcü Bas Dost ile 3.2 milyon Euro'luk yıllık maaşa anlaştı.Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla imza parası konusunu aşıp transferi bitirmek istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önceliği forvete verdi.
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