Phillip Cocu'nun ilk transferi eski öğrencisi Narsingh olacak

Fenerbahçe'de takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri kanatlar.

PSV'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de 4-3-3 sistemini uygulamayı düşünen teknik direktör Phillip Cocu, kenarlarda hızlı ve skora dönük isimleri oynatmayı planlıyor.