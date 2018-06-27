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  1. Phillip Cocu İstanbul'a geldi!

Phillip Cocu'nun ilk transferi eski öğrencisi Narsingh olacak

Cocu ilk hedefi belirledi

Fenerbahçe'de takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri kanatlar.

PSV'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de 4-3-3 sistemini uygulamayı düşünen teknik direktör Phillip Cocu, kenarlarda hızlı ve skora dönük isimleri oynatmayı planlıyor.

  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 16:29
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