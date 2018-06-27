Phillip Cocu'nun ilk transferi eski öğrencisi Narsingh olacak

Fenerbahçe'de takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri kanatlar.
PSV'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de 4-3-3 sistemini uygulamayı düşünen teknik direktör Phillip Cocu, kenarlarda hızlı ve skora dönük isimleri oynatmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri kanatlar.
PSV'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de 4-3-3 sistemini uygulamayı düşünen teknik direktör Phillip Cocu, kenarlarda hızlı ve skora dönük isimleri oynatmayı planlıyor.
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