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ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

, 'in alt yapısından kadrosuna kattığı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni leri Güven yalçın kimdir? Daha önce hangi takımda oynadı?

Genç yıldız imzayı attı!

, ile 3 yıllık, ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş As Başkanı Umut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni lere başarılar diledi.

Siyah beyazlıların yeni transferlerinden Dorukhan Toköz 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, Güven Yalçın 4 yıllık imza attı.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehirspor altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 18:28
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