Transfer kadar oyuncu satışı için de büyük çaba harcayan Galatasaray'a iyi haber var... Stantard Liege geçen sezon başında Sarı-Kırmızılı kulüpten kiraladığı Luis Cavanda'nın bonservisini alıyor. Belçika ekibinin Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Kısa süre içinde KAP bildirimi yapılması bekleniyor.
Galatasaray’a Luis Cavanda müjdesi
Standart Liege kulübü, Belçikalı sağ bekin bonservisini 1.2 milyon Euro’ya alıyor...
Etiketler: Standart Liege , Galatasaray , Luis Cavanda , Belçika , transfer
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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