Galatasaray’a Luis Cavanda müjdesi

Transfer kadar oyuncu satışı için de büyük çaba harcayan Galatasaray'a iyi haber var... Stantard Liege geçen sezon başında Sarı-Kırmızılı kulüpten kiraladığı Luis Cavanda'nın bonservisini alıyor. Belçika ekibinin Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Kısa süre içinde KAP bildirimi yapılması bekleniyor.