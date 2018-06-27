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Fellaini kararını açıklıyor!

ekiplerinden 'da forma giyen ve 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsü kazanacak olan Maroune Fellaini, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fellaini kararını açıklıyor!

'nda 'nın İngiltere ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Fellaini, geleceğinin belirsiz olmasının onu etkilemediğini ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti.Fellaini, gelecek sezon kararı için Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceğini ve 1 Temmuz'da bir açıklama yapacağını söyledi.

İngiliz basınından 'in haberine göre 'dan gelen kontrat uzatma teklifini reddeden orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak 'ın yanı sıra Serie A ekibi Milan ve 'den ve kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United forması ile geçen sezon 23 resmi maça çıkan 1.94 metre boyundaki oyuncu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 12:12
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