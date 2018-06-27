Dünya Kupası günlüğü

QUARESMA: TRİVELA BENİM GİZLİ SİLAHIM
Portekiz'in İran ile oynadığı maçta harika bir trivela golü atan Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, "Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an onu gizli bir silah gibi kullanıyorum" dedi. Portekizli futbolcunun İran'a attığı müthiş golü UEFA da Twitter hesabından paylaştı.
LOW: GÜNEY KORE'Yİ ASLA KÜÇÜMSEYEMEYİZ
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, Güney Kore ile oynayacakları maçta çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İşimiz hiç kolay değil. İsveç karşısında maçı son dakikada kopardık. Bu kez işi erken bitirmeliyiz. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığımızı koymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
RUSYA'DAKİ ŞAMPİYONAYA PENALTILAR DAMGA VURDU
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na penaltılar damga vuruyor. Turnuvada şu ana kadar oynanan 36 karşılaşmada 19 kez penaltı kararı verildi. Bu penaltıların 14'ü golle sonuçlandı. Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Ronaldo iki kez beyaz noktaya gitti. Yıldız oyuncu bunların 1'ini golle sonuçlandırırken birinden yararlanamadı.
MEKSİKALILAR LOZANO'YA BÜYÜK GÜVEN DUYUYOR
Meksikalı basın mensupları Dünya Kupası'nda en güvendikleri ismin hücum oyuncuları Hirving Lozano olduğunu söyledi. Lozano'nun çok yetenekli bir oyuncu olduğunda birleşen Meksikalılar, 23 yaşındaki futbolcunun Meksika'yı ilerleyen turlara taşıyacak bir isim olduğunu savundu.
Portekiz'in İran ile oynadığı maçta harika bir trivela golü atan Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, "Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an onu gizli bir silah gibi kullanıyorum" dedi. Portekizli futbolcunun İran'a attığı müthiş golü UEFA da Twitter hesabından paylaştı.
LOW: GÜNEY KORE'Yİ ASLA KÜÇÜMSEYEMEYİZ
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, Güney Kore ile oynayacakları maçta çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İşimiz hiç kolay değil. İsveç karşısında maçı son dakikada kopardık. Bu kez işi erken bitirmeliyiz. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığımızı koymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
RUSYA'DAKİ ŞAMPİYONAYA PENALTILAR DAMGA VURDU
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na penaltılar damga vuruyor. Turnuvada şu ana kadar oynanan 36 karşılaşmada 19 kez penaltı kararı verildi. Bu penaltıların 14'ü golle sonuçlandı. Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Ronaldo iki kez beyaz noktaya gitti. Yıldız oyuncu bunların 1'ini golle sonuçlandırırken birinden yararlanamadı.
MEKSİKALILAR LOZANO'YA BÜYÜK GÜVEN DUYUYOR
Meksikalı basın mensupları Dünya Kupası'nda en güvendikleri ismin hücum oyuncuları Hirving Lozano olduğunu söyledi. Lozano'nun çok yetenekli bir oyuncu olduğunda birleşen Meksikalılar, 23 yaşındaki futbolcunun Meksika'yı ilerleyen turlara taşıyacak bir isim olduğunu savundu.
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