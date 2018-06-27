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Cocu bugün imzalıyor

F.Bahçe yönetimi, Cocu ile bugün saat 18.30’da imza töreni yaplaıcağını duyurdu. Ülker Stadı’ndaki törende Cocu, lerle ilgili sorulara da cevap verecek...

Cocu bugün imzalıyor
,yeni ü için bugün imza töreni ve basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir" denildi. İmza töreninde basın toplantısını da düzenleneceği için Hollandalı teknik adamın politikası ve oturtmaya çalışacağı sistem hakkında da bilgi vereceği öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı için 3 sezon şampiyonluk yaşadığı PSV Eindhoven kulübüne ne kadar tazminat ödendiği sorusunun da cevabının ortaya çıkması bekleniyor. 3 yıllık imza atacak olan Phillip Cocu, Fenerbahçe tarihinin 72'inci teknik direktörü olarak tarihteki yerini alacak.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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