Fenerbahçe ,yeni teknik direktörü Phillip Cocu için bugün imza töreni ve basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir" denildi. İmza töreninde basın toplantısını da düzenleneceği için Hollandalı teknik adamın transfer politikası ve oturtmaya çalışacağı sistem hakkında da bilgi vereceği öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı için 3 sezon şampiyonluk yaşadığı PSV Eindhoven kulübüne ne kadar tazminat ödendiği sorusunun da cevabının ortaya çıkması bekleniyor. 3 yıllık imza atacak olan Phillip Cocu, Fenerbahçe tarihinin 72'inci teknik direktörü olarak tarihteki yerini alacak.
Cocu bugün imzalıyor
F.Bahçe yönetimi, Cocu ile bugün saat 18.30’da imza töreni yaplaıcağını duyurdu. Ülker Stadı’ndaki törende Cocu, transferlerle ilgili sorulara da cevap verecek...
Etiketler: Phillip Cocu , Fenerbahçe , transfer , TEKNİK DİREKTÖR
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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