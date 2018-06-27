Aslan Kalinic’e gidiyor

UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle transferde adımlarını çok dikkatli atan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor... Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet takviyesini yapmak için 4 koldan çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da rota Milano'ya döndü. Yönetim, Milan formasını giyen Nikola Kalinic'i listenin ilk sırasına aldı.
MALİYETİNİ ARAŞTIRDILAR...
PERFORMANS kadar maliyet konusunda da araştırmalar yapan Sarı-Kırmızılılar, Milan'ın ekonomik olarak zor durumda olmasını avantaja çevirmek istiyor. Hedef, Nikola Kalinic'i 1 yıllığına kiralamak.
MENAJERİYLE DE GÖRÜŞÜLECEK
FUTBOL idari direktörü Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde İtalya'ya giderek Milan'la masaya oturması bekleniyor. Bu zirvenin ardından Kalinic'in menajeriyle de görüşme yapılacağı ifade ediliyor.
TERİM'İN GÖRÜŞÜ ÇOK OLUMLU
FATİH Terim'in Hırvat yıldız hakkında yönetime çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Tecrübeli hoca 1.87'lik Kalinic'in güçlü fiziğiyle hem lig hem de Avrupa'da önemli bir katkı vereceğini düşünüyor.
FİORENTİNA DA GERİ İSTİYOR!
Çizme basını, Milan'dan ayrılması beklenen Kalinic'i eski takımı Fiorentina'nın istediğini yazdı. Fakat resmi teklifin henüz olmadığı belirtildi
MALİYETİNİ ARAŞTIRDILAR...
PERFORMANS kadar maliyet konusunda da araştırmalar yapan Sarı-Kırmızılılar, Milan'ın ekonomik olarak zor durumda olmasını avantaja çevirmek istiyor. Hedef, Nikola Kalinic'i 1 yıllığına kiralamak.
MENAJERİYLE DE GÖRÜŞÜLECEK
FUTBOL idari direktörü Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde İtalya'ya giderek Milan'la masaya oturması bekleniyor. Bu zirvenin ardından Kalinic'in menajeriyle de görüşme yapılacağı ifade ediliyor.
TERİM'İN GÖRÜŞÜ ÇOK OLUMLU
FATİH Terim'in Hırvat yıldız hakkında yönetime çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Tecrübeli hoca 1.87'lik Kalinic'in güçlü fiziğiyle hem lig hem de Avrupa'da önemli bir katkı vereceğini düşünüyor.
FİORENTİNA DA GERİ İSTİYOR!
Çizme basını, Milan'dan ayrılması beklenen Kalinic'i eski takımı Fiorentina'nın istediğini yazdı. Fakat resmi teklifin henüz olmadığı belirtildi
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