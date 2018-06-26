Kısa süre önce UEFA ile 4 yıllık Finansal Fair Play anlaşması imzalayan Galatasaray'da panik yaratan bir gelişme yaşandı... UEFA'dan yapılan açıklamada, alınan kararın yeniden gözden geçirileceği duyuruldu. Bu gelişme sonrası sosyal medyada "UEFA bu kez men cezası mı verecek?" sorusu sorulmaya başlandı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti. Cengiz, "Bu rutin bir uygulama. Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Herkesin içi rahat olsun" ifadesini kullandı.
UEFA’nın açıklaması büyük panik yarattı
Akşam saatlerinde UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. Başkan Cengiz, “Rutin bir gelişme. Biz anlaşmamızı yaptık” dedi
Etiketler: Finansal Fair Play , UEFA , mustafa cengiz , Galatasaray
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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