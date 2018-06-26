UEFA’nın açıklaması büyük panik yarattı

Kısa süre önce UEFA ile 4 yıllık Finansal Fair Play anlaşması imzalayan Galatasaray'da panik yaratan bir gelişme yaşandı... UEFA'dan yapılan açıklamada, alınan kararın yeniden gözden geçirileceği duyuruldu. Bu gelişme sonrası sosyal medyada "UEFA bu kez men cezası mı verecek?" sorusu sorulmaya başlandı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti. Cengiz, "Bu rutin bir uygulama. Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Herkesin içi rahat olsun" ifadesini kullandı.