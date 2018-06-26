Dünya Kupası heyecanına bugün 2 grupta oynanacak 4 maçla devam edecek... C Grubu'nda 17.00'de Avustralya-Peru ve Danimarka-Fransa karşılaşmaları oynanacak. Fransa ve Danimarka berabere kalması halinde el ele 2. tura çıkacak. D Grubu'nda ise 21.00'de Arjantin-Nijerya ve İzlanda- Hırvatistan maçları var. 1 puanla son sırada yer alan Arjantin, Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadeleyi kazanmak zorunda. Tangocular üç puanı alması halinde, İzlanda-Hırvatistan karşılaşmasının skorunu bekleyecek.
Tangocular kader maçında
D Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Arjantin, Nijerya önüne çıkacak
Etiketler: Dünya Kupası , Cüneyt Çakır , Nijerya , Fransa , Danimarka , Tangocular , Grubu
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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