Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlı kulübün Porto ile Aboubakar'ın kiralanması için anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Vincent Aboubakar Süper Lig'e dönüyor
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.
Etiketler: süper lig , Vincent Aboubakar , Beşiktaş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.