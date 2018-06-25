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'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.

Vincent Aboubakar Süper Lige dönüyor

'ın, eski futbolcusu ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlı kulübün Porto ile Aboubakar'ın kiralanması için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 22:19
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