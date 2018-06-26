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'den bombası

'den bombası geldi. Fenerbahçe'nin, Guingamp'ta forma giyen orta saha oyuncusu Clement Grenier ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 1 takımlarından Guingamp'ta forma giyen orta saha oyuncusu Grenier'i listesine aldı. Fransız basınında yansıyan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasına Fenerbahçe de dahil oldu.

Fenerbahçeden Clement Grenier bombası
'de çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 1 takımlarından Guingamp'ta forma giyen orta saha oyuncusu Grenier'i listesine aldı. Fransız basınında yansıyan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasına Fenerbahçe de dahil oldu.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Grenier için Guingamp ile görüşmelere başladı. Diğer yandan yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Everton, Fulham, Newcastle ve Milan'ın da olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin de Griner'i transfer etme konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde bu transferde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ GRENİER KİMDİR?


, 27 yaşında ve Guingamp'ta forma giyiyor. Orta saha ve aynı zamanda forvet arkasında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Grenier geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla ligde 16 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Grenier toplamda forma giydiği 17 maçta 5 gol, 4 asistlik perfomrans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun transfermarkt güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterildi.
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  • 26 Haziran 2018, Salı 04:14
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