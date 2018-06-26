Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı lacivertliler Fransa Lig 1 takımlarından Guingamp'ta forma giyen orta saha oyuncusu Grenier'i listesine aldı. Fransız basınında yansıyan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasına Fenerbahçe de dahil oldu.
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Grenier için Guingamp ile görüşmelere başladı. Diğer yandan yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Everton, Fulham, Newcastle ve Milan'ın da olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin de Griner'i transfer etme konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde bu transferde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
Clement Grenier, 27 yaşında ve Guingamp'ta forma giyiyor. Orta saha ve aynı zamanda forvet arkasında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Grenier geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla ligde 16 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Grenier toplamda forma giydiği 17 maçta 5 gol, 4 asistlik perfomrans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun transfermarkt güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterildi.
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Grenier için Guingamp ile görüşmelere başladı. Diğer yandan yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Everton, Fulham, Newcastle ve Milan'ın da olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin de Griner'i transfer etme konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde bu transferde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ GRENİER KİMDİR?
Clement Grenier, 27 yaşında ve Guingamp'ta forma giyiyor. Orta saha ve aynı zamanda forvet arkasında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Grenier geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla ligde 16 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Grenier toplamda forma giydiği 17 maçta 5 gol, 4 asistlik perfomrans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun transfermarkt güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterildi.
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