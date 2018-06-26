Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. Beşiktaş mesajında, "Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı içtenlikle kutlarız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe, "Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik ederiz" dedi. G.Saray, "Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verirken Trabzonspor da Erdoğan'ı tebrik etti.
Spor dünyasından Erdoğan’a tebrik
4 büyük kulüp, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı tebrik etti...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Beşiktaş , Trabzonspor , Galatasaray , Fenerbahçe
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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