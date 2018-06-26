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Spor dünyasından Erdoğan’a tebrik

4 büyük kulüp, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı tebrik etti...

Spor dünyasından Erdoğan’a tebrik
Beşiktaş, , ve Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. mesajında, "Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı içtenlikle kutlarız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe, "Cumhurbaşkanı seçilen Sayın 'ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik ederiz" dedi. G.Saray, "Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verirken Trabzonspor da Erdoğan'ı tebrik etti.
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