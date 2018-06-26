Nijerya Arjantin maçı saat kaçta? Nijerya Arjantin hangi kanalda ve ne zaman?

Dünya Kupası'nda büyük heyecan yaşanıyor. D Grubu'na kötü bir başlangıç yapan ve iki maçta sadece 1 puan toplayabilen Messili Arjantin grubun 3. maçında tek galibiyeti bulunan Nijerya ile karşılaşacak. Arjantin'in gruptan çıkması için Nijerya'yı yenmesi gerekiyor. Ancak sadece galibiyet yetmiyor. Grupta 1 puanı bulanan İzlanda'nın ise Hırvatistan'ı yenmesi halinde Hırvatistan dünya kupasına erkenden veda edecek. Maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
26 Nisan Salı günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Nijerya ile Arjantin 9. maçlarında Maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan son 16 turuna kalmayı garantiledi. 3 puanı bulunan Nijerya ile 1'er puan sahip İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.
İki ekip arasındaki rekabette Arjantin'in üstünlüğü bulunuyor. Nijerya ile Arjantin arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Güney Amerika ekibi 5, Nijerya ise 2 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
Nijerya ile Arjantin arasındaki ilk karşılaşma 1994 yılında oynandı. ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip, 4 Haziran 1994'te ABD'nin Boston Eyaleti'nde karşı karşıya geldiler. Arjantin, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
İki ekip, Dünya Kupası gruplarında şu ana kadar 4 maça çıktı. 1994, 2002, 2010 ve 2014'te aynı grupta yer alan Nijerya ile Arjantin, bir kez daha Rusya'da grup aşamasında mücadele edecek. İki takım arasında Dünya Kupası gruplarında oynanan 4 maçı da Arjantin kazanmayı başardı. Arjantin, tüm bu karşılaşmaları tek farklı galip tamamlamayı bildi.
Nijerya ile Arjantin arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz yıl Rusya'nın Krasnodar ilinde oynanan hazırlık mücadelesinde gerçekleşti. Nijerya, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta güçlü rakibini 4-2 mağlup etti.
Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayan Nijerya ise bugüne kadar son 16 turunda ötesini göremedi. Çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 22 gol attı, 28 gol yedi.
Dünya Kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.
Dünya Kupası'nda bugüne kadar 79 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 88 gol gördü.
NİJERYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
26 Nisan Salı günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
NİJERYA İLE ARJANTİN 9. MAÇLARINDA
Nijerya ile Arjantin 9. maçlarında Maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan son 16 turuna kalmayı garantiledi. 3 puanı bulunan Nijerya ile 1'er puan sahip İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.
NİJERYA - ARJANTİN REKABETİ
İki ekip arasındaki rekabette Arjantin'in üstünlüğü bulunuyor. Nijerya ile Arjantin arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Güney Amerika ekibi 5, Nijerya ise 2 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
İLK MAÇ 1994'TE
Nijerya ile Arjantin arasındaki ilk karşılaşma 1994 yılında oynandı. ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip, 4 Haziran 1994'te ABD'nin Boston Eyaleti'nde karşı karşıya geldiler. Arjantin, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA 5. RANDEVU
İki ekip, Dünya Kupası gruplarında şu ana kadar 4 maça çıktı. 1994, 2002, 2010 ve 2014'te aynı grupta yer alan Nijerya ile Arjantin, bir kez daha Rusya'da grup aşamasında mücadele edecek. İki takım arasında Dünya Kupası gruplarında oynanan 4 maçı da Arjantin kazanmayı başardı. Arjantin, tüm bu karşılaşmaları tek farklı galip tamamlamayı bildi.
SON MAÇ 2017'DE
Nijerya ile Arjantin arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz yıl Rusya'nın Krasnodar ilinde oynanan hazırlık mücadelesinde gerçekleşti. Nijerya, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta güçlü rakibini 4-2 mağlup etti.
NİJERYA 21. MAÇINDA
Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayan Nijerya ise bugüne kadar son 16 turunda ötesini göremedi. Çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 22 gol attı, 28 gol yedi.
ARJANTİN 80. MAÇINDA
Dünya Kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.
Dünya Kupası'nda bugüne kadar 79 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 88 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.