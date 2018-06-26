İzlanda -Hırvatistan maçı saat kaçta? İzlanda Hırvatistan maçı hangi kanalda? (Dünya Kupası)

2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki son maçlarında bu akşam sahaya çıkacak İzlanda ile Hırvatistan, son 5 yılda 5. kez karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda 6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Üç puana sahip Nijerya ile birer puanlı İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.

İZLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

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2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda İzlanda ile Hırvatistan, karşılaşacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

HIRVATİSTAN ÜSTÜN



İki ekip arasındaki rekabette Hırvatistan üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar 6 maçta karşı karşıya gelen iki Avrupa ekibinin rekabetinde Hırvatistan 4, İzlanda ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hırvatistan'ın 11 golüne, İzlanda yalnızca 2 golle yanıt verebildi.

5 YILDA 5 MAÇ



İzlanda ile Hırvatistan, son yıllarda turnuvalarda sıkça karşı karşıya geliyor. İki ekip, son 5 yılda 5. mücadelelerine Rusya'da çıkacak. 2013'te Dünya Kupası play-off'larında eşleşen iki takımın İzlanda'daki ilk maçı 0-0 sona ermiş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip, 2014 Brezilya biletini kapmıştı. İki takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de aynı grupta mücadele etmişti. Türkiye'nin de yer aldığı gruptaki ilk maçlarında Zagreb'de kazanan, 2-0'la ev sahibi Hırvatistan olmuştu. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki karşılaşmayı ise bu kez ev sahibi 1-0 kazanmıştı.

İLK MAÇ 2005'TE OYNANDI



İzlanda ile Hırvatistan, ilk kez 2005'te yine Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup aşamasında karşı karşıya geldi. Hırvatistan, grupta oynanan iki maçı da 4-0 ve 3-1'lik sonuçlarla galip tamamladı.

İZLANDA 3. MAÇINA ÇIKIYOR

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Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kalarak organizasyonun sürprizlerinden birine imza attı. İzlanda, ikinci karşılaşmasında ise Nijerya'ya 2-0 mağlup olmuştu. İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor. İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

HIRVATİSTAN, 19. KEZ



Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra katıldığı 3 organizasyonda grup aşamasını geçemedi. Turnuva tarihinde bugüne kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 26 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.