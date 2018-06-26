Dünya Kupası Danimarka - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman?

DANİMARKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Danimarka ile Fransa liderlik maçına çıkıyor. 2 maçta 4 puan toplayan Danimarka ile ilk iki maçını kazanan Fransa karşı karşıya gelecek. İlk kez 110 yıl önce karşı karşıya gelen iki ekipten maçı kazanan taraf gruptan lider çıkmayı garantileyecek.



İki ülke A milli futbol takımları, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Bu maç öncesinde 6 puanı bulunan Fransa, son 16 turuna kalmayı garantilerken, 4 puana sahip Danimarka'ya gruptan çıkmak için diğer karşılaşmanın sonucuna bakmaksızın 1 puan yeterli olacak.



REKABETTE FRANSA ÜSTÜN

1908'DEKİ TARİHİ MAÇLAR

SON MAÇ 2015'TE

Danimarka-Fransa rekabetinde 16. karşılaşma, yarın oynanacak. Geride kalan 15 maçta, Fransa'nın üstünlüğü görülüyor. Söz konusu müsabakalarda Fransa 8 galibiyet alırken, Danimarka 6 kez sahadan üstün ayrıldı. Bir maç ise berabere sona erdi. Gol sayılarında ise Danimarka üstün. Danimarka'nın 37 golüne, Fransa 20 golle karşılık verdi.Danimarka ile Fransa arasında ilk maç, 110 yıl önce, 19 Ekim 1908'de oynandı. Londra Olimpiyatları'nın ilk turunda Danimarka, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı müsabakayı 9-0'lık skorla kazandı. İki takım arasındaki en farklı karşılaşma da aynı turnuvada yapıldı. İlk maçtan yalnızca 3 gün sonra oynanan yarı final mücadelesini Danimarka, 17-1'lik tarihi bir skorla kazandı. Danimarka, bu maçın ilk yarısını da 6-1 önde kapatmıştı.



Danimarka ile Fransa arasındaki son mücadele, 11 Ekim 2015'te oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Fransa 2-1 kazandı. Fransa'nın ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Olivier Giroud'dan gelmişti.

SON 20 YILDAKİ 7 MAÇIN 6'SI FRANSA'NIN

DANİMARKA, 19. MAÇINDA

FRANSA, 62. KARŞILAŞMASINDA

Fransa, özellikle son 20 yılda oynanan karşılaşmalarda Danimarka'ya büyük üstünlük kurdu. Fransa, rakibiyle son 20 yılda oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, yalnızca 1 karşılaşmayı kaybetti. Bu maçlarda 12 gol atan Fransızlar, kalesinde ise 4 gol gördü.FIFA dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Danimarka, Dünya Kupası organizasyonunda 19. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 18 karşılaşmada, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Danimarka, kalesinde 25 gol gördü.Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları organizasyonu kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransa, o turnuvadan sonra üst üste katıldığı 4 organizasyonda da çeyrek finalden yukarısını göremedi. FIFA dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 61 maçta 30 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Fransa, bu karşılaşmalarda 109 gol atarken, kalesinde 72 gole engel olamadı.