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N’Diaye’de rakip Newcastle

Eski yıldızını geri isteyen Aslan, İngiliz ekibiyle amansız bir yarışında

N’Diaye’de rakip Newcastle
G.Saray, 'ye verdiği Badou N'Diaye'nin i için ekiplerinden Newcastle United ile rekabet halinde. Bu sezon transfere büyük para harcayan Ada temsilcisinin transfere bir adım daha yakın olduğu yorumları yapılıyor.
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