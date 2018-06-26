G.Saray, Stoke City'ye verdiği Badou N'Diaye'nin transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile rekabet halinde. Bu sezon transfere büyük para harcayan Ada temsilcisinin transfere bir adım daha yakın olduğu yorumları yapılıyor.
N’Diaye’de rakip Newcastle
Eski yıldızını geri isteyen Aslan, İngiliz ekibiyle amansız bir transfer yarışında
Etiketler: Stoke City , Newcastle United , transfer , İngiltere Premier Lig
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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