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, ’la 4 yıllığına anlaştı

’in 19 yaşındaki genç yıldızı ’la 4 yıllık sözleşme yapacak

Kartal, Güven Yalçın’la 4 yıllığına anlaştı
Beşiktaş ikinci transferini Almanya'dan yaptı. , Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki genç yeteneği Güven Yalçın ile anlaştı. Siyah Beyazlılar, forvet oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Türkiye U19 da oynayan 1.84 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U19 takımının formasını giydi. Güven Yalçın, Türkiye U19 takımıyla 7 karşılaşmada 3 gol attı.
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