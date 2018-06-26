Beşiktaş ikinci transferini Almanya'dan yaptı. Kartal, Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki genç yeteneği Güven Yalçın ile anlaştı. Siyah Beyazlılar, forvet oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Türkiye U19 Milli Takımında da oynayan 1.84 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U19 takımının formasını giydi. Güven Yalçın, Türkiye U19 takımıyla 7 karşılaşmada 3 gol attı.
Kartal, Güven Yalçın’la 4 yıllığına anlaştı
Beşiktaş Bayer Leverkusen’in 19 yaşındaki genç yıldızı Güven Yalçın’la 4 yıllık sözleşme yapacak
Etiketler: Bayer Leverkusen , Kartal , Güven Yalçın , Milli Takımında , Beşiktaş
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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