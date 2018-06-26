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'ı renklerine bağladı

, daha önce Porto'dan kiraladığı 'ın bir kez daha kiralanması için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Beşiktaşta flaş imza! Eski yıldızı yeniden...

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan , gözünü forvet transferine çevirdi. Negredo'nun bir türlü istikrarı yakalıyamaması, Vagner Love'ın beklentilerin altında kalması sonrası Şenol Güneş, eski öğrencisi 'ı istedi.

Siyah-Beyazlılar, 2 sezon önce kulüpte kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için Portekiz ekibi Porto'yla tekrar temas kurmuştu. beIN Sports'un haberine göre Kamerunlu oyuncuyu tekrar kiralamak için harekete geçen Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması için Porto ile prensip anlaşmasına vardı.

Tek pürüz, satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse, Aboubakar kampa katılacak..

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  • 26 Haziran 2018, Salı 07:28
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