Dünya Kupası günlüğü

FIFA'NIN GÜZEL ELÇİSİNE SMOLOV YASAĞI GELDİ!
Rusya'daki Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi de FIFA'nın elçisi Viktoria Lopyreva... Türkiye'yi de ziyaret eden Lopyreva güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rusya'nın kilit isimlerinden Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya ilginç bir yasak geldi. Rus yetkililer, Smolov'un konsantrasyonunun bozulmaması için Lopyreva'nın maçlara girmemesine karar verdi.
KANE 152 DAKİKADA MESSİ'Yİ YAKALADI
Panama maçında hat-trick yapan İngiliz yıldız Harry Kane göz dolduruyor... İlk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda 152 dakika sahada kalan ve ağları 5 kez havalandıran Kane, Arjantin'in tartışılan ismi Lionel Messi'yi yakaladı. Messi daha öhce 3 kez daha yer aldığı Dünya Kupası'nda 5 gol attı.
ASLINDA MARCO REUS'U ŞİŞLEMEK İSTEMİŞTİM!
İsveç karşısında attığı son dakika golüyle Almanya'ya altın değerinde bir galibiyet getiren Toni Kroos ilginç açıklamalar yaptı. Gol pozisyonunu anlatan yıldız futbolcu, "Aslında komik olur diye tüm gücümle Reus'un üzerine vurmak istiyordum ama nasıl olduysa top kaleye gitti. Son idmanda onun şutu bana çarpmıştı. Ben de Reus'u şişlemek istedim. Ancak ıslakalınca gol oldu" açıklamasını yaptı.
BABANGİDA: NİJERYA İKİNCİ TURA ÇIKACAK
2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği formasını giyen Ajax ve Nijerya'nın efsane yıldızı Tijani Babangida, TRT Spor'a konuştu... Arjantin karşısında Nijerya'ya çok güvendiğini söyleyen Babangida, "Arjantin çok iyi bir takım ama Nijerya son yıllarda büyük bir aşama gösterdi. Nijerya'nın bir üst tura çıkacağına inanıyorum ama tabii ki işi kolay değil" ifadesini kullandı.
LEWANDOWSKİ: 5 KİŞİYİ GEÇİP GOL ATAMAM
Kupaya veda eden ilk Avrupa takımı olan Danimarka'da eleştiri okları Robert Lewandowski'nin üzerinde... Kendisini savunan yıldız futbolcu, "Dünyada topu alıp 5 kişiyi, sonra da kaleciyi geçip gol atacak bir futbolcu yok. Gol atma fırsatı bile yakalayamadım. Ben asistlerle beslenen bir oyuncuyum" dedi.
Rusya'daki Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi de FIFA'nın elçisi Viktoria Lopyreva... Türkiye'yi de ziyaret eden Lopyreva güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rusya'nın kilit isimlerinden Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya ilginç bir yasak geldi. Rus yetkililer, Smolov'un konsantrasyonunun bozulmaması için Lopyreva'nın maçlara girmemesine karar verdi.
KANE 152 DAKİKADA MESSİ'Yİ YAKALADI
Panama maçında hat-trick yapan İngiliz yıldız Harry Kane göz dolduruyor... İlk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda 152 dakika sahada kalan ve ağları 5 kez havalandıran Kane, Arjantin'in tartışılan ismi Lionel Messi'yi yakaladı. Messi daha öhce 3 kez daha yer aldığı Dünya Kupası'nda 5 gol attı.
ASLINDA MARCO REUS'U ŞİŞLEMEK İSTEMİŞTİM!
İsveç karşısında attığı son dakika golüyle Almanya'ya altın değerinde bir galibiyet getiren Toni Kroos ilginç açıklamalar yaptı. Gol pozisyonunu anlatan yıldız futbolcu, "Aslında komik olur diye tüm gücümle Reus'un üzerine vurmak istiyordum ama nasıl olduysa top kaleye gitti. Son idmanda onun şutu bana çarpmıştı. Ben de Reus'u şişlemek istedim. Ancak ıslakalınca gol oldu" açıklamasını yaptı.
BABANGİDA: NİJERYA İKİNCİ TURA ÇIKACAK
2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği formasını giyen Ajax ve Nijerya'nın efsane yıldızı Tijani Babangida, TRT Spor'a konuştu... Arjantin karşısında Nijerya'ya çok güvendiğini söyleyen Babangida, "Arjantin çok iyi bir takım ama Nijerya son yıllarda büyük bir aşama gösterdi. Nijerya'nın bir üst tura çıkacağına inanıyorum ama tabii ki işi kolay değil" ifadesini kullandı.
LEWANDOWSKİ: 5 KİŞİYİ GEÇİP GOL ATAMAM
Kupaya veda eden ilk Avrupa takımı olan Danimarka'da eleştiri okları Robert Lewandowski'nin üzerinde... Kendisini savunan yıldız futbolcu, "Dünyada topu alıp 5 kişiyi, sonra da kaleciyi geçip gol atacak bir futbolcu yok. Gol atma fırsatı bile yakalayamadım. Ben asistlerle beslenen bir oyuncuyum" dedi.
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