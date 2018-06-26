Comolli adım adım ilerliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Dirktörü Comolli İngiltere'de kamp kurarak hedeflerindeki 5 futbolcu için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin hedefinde Ospina, N'Koudou, Van Ginkel, Locadia ve Vincent Jansen var. Bu 5 oyuncudan 2 ya da 3'üne imza attırılması hedefleniyor. Comolli'nin kiralama seçeneğinde biraz zorlandığı ancak bu engeli aşmak için görüşmelerine hız verdiği belirtiliyor. En çok ilerlemenin ise Janssen ve Van Ginkel'de yaşandığı da gelen haberler arasında.
LOCADİA FENER'İ İSTİYOR
Locadıa'nın eski hocası Phillip Cocu ile çalışmak istediği ancak Brighton yönetiminin kiralama yerine satmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu yüzden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masaya kondu.
LOCADİA FENER'İ İSTİYOR
Locadıa'nın eski hocası Phillip Cocu ile çalışmak istediği ancak Brighton yönetiminin kiralama yerine satmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu yüzden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masaya kondu.
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