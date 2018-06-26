Yurttan ve dünyadan gündemi

YASİN'E GÖZTEPE MARKAJI
Göztepe'nin Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Yasin Öztekin için nabız yokladığı öğrenildi. Fatih Terim tarafından yeni sezonda takımda düşünülmeyen tecrübeli kanat oyuncusunun İzmir temsilcisinden gelen teklifi kabul edeceği iddia edildi. Yasin'i Sivasspor da istiyor.
FUTBOLCULAR YARIN PARALANACAK!
Galatasaray Yönetimi, sona eren sezondan kalan futbolcu alacaklarını yarın ödeme kararı aldı. Fatih Terim'in perşembe günü başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi ödemelerin yapılması talimatını dikkate alan yönetimin yüklü bir ödeme yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı futbolcular yeni sezon hazırlıklarına başlamadan doping almış olacak.
MUĞDAT İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Cimbom'un anlaşmaya vardığı Akhisarsporlu Muğdat Çelik'in transferinin bu hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor... Tecrübeli oyuncunun perşembe günü Florya'daki sezonun ilk idmanına çıkması bekleniyor.
KOMBİNE SATIŞI BAŞLADI
G.Saray, kombine satışlarının başladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yeni kombinelere 1200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.
MİNA'DA BİR ENGEL DAHA KALKTI
Alman kulübü Dortmund'un Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mina ile ilgilendiği yazılıp çiziliyordu. Ancak Dortmund stoper transferini gerçekleştirince Fenerbahçe için bir engel daha ortadan kalkmış oldu.
MİLLİLER KAMPA GEÇ KATILACAK
Sezonun bitiminin ardından milli takıma giden Şener, Hasan Ali ve Mehmet Topal'ın sezona takımdan daha geç bir tarihte başlayacağı belirtildi.
VOLKAN İMZA İÇİN BEKLİYOR
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel 1 yıllık yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor. İmzanın sezon açılışıyla birlikte olması bekleniyor.
VALBUENA TATİLE ÇIKTI!
Sezon bitmesine rağmen çalışmalarına devam eden Mathieu Valbuena, perşembe günkü sezon açılışı öncesinde kısa bir tatile çıktı. Kendi sosyal medya hesabından da bir fotoğraf paylaşan Fransız yıldız, birkaç gün güneşin tadını çıkartacak.
Göztepe'nin Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Yasin Öztekin için nabız yokladığı öğrenildi. Fatih Terim tarafından yeni sezonda takımda düşünülmeyen tecrübeli kanat oyuncusunun İzmir temsilcisinden gelen teklifi kabul edeceği iddia edildi. Yasin'i Sivasspor da istiyor.
FUTBOLCULAR YARIN PARALANACAK!
Galatasaray Yönetimi, sona eren sezondan kalan futbolcu alacaklarını yarın ödeme kararı aldı. Fatih Terim'in perşembe günü başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi ödemelerin yapılması talimatını dikkate alan yönetimin yüklü bir ödeme yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı futbolcular yeni sezon hazırlıklarına başlamadan doping almış olacak.
MUĞDAT İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Cimbom'un anlaşmaya vardığı Akhisarsporlu Muğdat Çelik'in transferinin bu hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor... Tecrübeli oyuncunun perşembe günü Florya'daki sezonun ilk idmanına çıkması bekleniyor.
KOMBİNE SATIŞI BAŞLADI
G.Saray, kombine satışlarının başladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yeni kombinelere 1200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.
MİNA'DA BİR ENGEL DAHA KALKTI
Alman kulübü Dortmund'un Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mina ile ilgilendiği yazılıp çiziliyordu. Ancak Dortmund stoper transferini gerçekleştirince Fenerbahçe için bir engel daha ortadan kalkmış oldu.
MİLLİLER KAMPA GEÇ KATILACAK
Sezonun bitiminin ardından milli takıma giden Şener, Hasan Ali ve Mehmet Topal'ın sezona takımdan daha geç bir tarihte başlayacağı belirtildi.
VOLKAN İMZA İÇİN BEKLİYOR
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel 1 yıllık yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor. İmzanın sezon açılışıyla birlikte olması bekleniyor.
VALBUENA TATİLE ÇIKTI!
Sezon bitmesine rağmen çalışmalarına devam eden Mathieu Valbuena, perşembe günkü sezon açılışı öncesinde kısa bir tatile çıktı. Kendi sosyal medya hesabından da bir fotoğraf paylaşan Fransız yıldız, birkaç gün güneşin tadını çıkartacak.
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