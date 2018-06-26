Brezilya’dan Miranda iddiası

Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi... Brezilya medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın milli takımda forma giyen 33 yaşındaki stoper Miranda ile temasta olduğunu sayfalarına taşıdı. İtalya'nın dev ekiplerinden Inter'de forma giyen tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fatih Terim'in de Miranda'yı takımda çok istediği biliniyor.
Etiketler: Brezilya , Fatih Terim , Galatasaray , İtalya , Miranda
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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