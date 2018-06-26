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’dan iddiası

Brezilya’dan Miranda iddiası
ile ilgili bir transfer iddiası da 'dan geldi... Brezilya medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın milli takımda forma giyen 33 yaşındaki stoper ile temasta olduğunu sayfalarına taşıdı. 'nın dev ekiplerinden Inter'de forma giyen tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 'in de Miranda'yı takımda çok istediği biliniyor.
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