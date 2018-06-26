Aboubakar geliyor

Beşiktaş dış transferde ilk bombayı patlatıyor... Geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan golcü krizini çözmek isteyen Siyah- Beyazlılar eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katıyor. Bir süredir Porto kulübü ile temasta olan yönetim 1 yıllık kiralanma konusunda anlaşma sağlamayı başardı.



PÜRÜZÜ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ancak şu anda satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanıyor. Eğer iki kulüp bu bir rakam üzerinde anlaşmaya varırsa Vincent Aboubakar önümüzdeki sezon yeniden Beşiktaş formasını sırtına geçirecek.



3 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ

Her seferinde Siyah- Beyazlı takıma dönmek istediğini belirten Kamerunlu oyuncuyla arada hiçbir sorun bulunmuyor. Aboubakar'ın yıllık 3 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.



CENK TOSUN: HAYIRLI OLSUN

Geçen sezon Porto formasıyla 28 maçta 15 gol atan Aboubakar'ın kısa sürede imza atması bekleniyor. Öte yandan Cenk Tosun da Aboubakar'la fotosunu paylaştı ve "Hayırlı olsun" notunu düştü.