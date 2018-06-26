30 oyuncuyla başlangıç

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları için bugün start verecek. Bordo-Mavililer 38 günlük iznin adından 30 oyuncuyla hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etapta genç oyuncular sağlık taramasından geçecek. Ardından kademeli olarak diğer oyuncular kontrolden geçirilecek.
2 AŞAMALI KAMP YAPILACAK
Trabzonspor 1 Temmuz'dan itibaren ise Slovenya'da yurtdışı kamp çalışmalarına başlayacak. Bordo-Mavililer pazar günü özel uçakla Slovenya'ya hareket ederek burada da iki aşamalı bir kamp gerçekleştirecek.
KONDİSYON ÖN PLANDA OLACAK
Fırtına Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk etapta kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verecek. İkinci bölümde ise hazırlık maçları ve daha çok taktik çalışmaları ön planda tutulacak.
KAMP 24 TEMMUZ'DA BİTİYOR
Trabzonspor 24 Temmuz'da Slovenya kampını noktalayarak yurda dönecek. Bordo-Mavililer lig başlayana kadar çalışmalarını günde iki antrenmanla Trabzon'da sürdürecek.
2 AŞAMALI KAMP YAPILACAK
Trabzonspor 1 Temmuz'dan itibaren ise Slovenya'da yurtdışı kamp çalışmalarına başlayacak. Bordo-Mavililer pazar günü özel uçakla Slovenya'ya hareket ederek burada da iki aşamalı bir kamp gerçekleştirecek.
KONDİSYON ÖN PLANDA OLACAK
Fırtına Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk etapta kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verecek. İkinci bölümde ise hazırlık maçları ve daha çok taktik çalışmaları ön planda tutulacak.
KAMP 24 TEMMUZ'DA BİTİYOR
Trabzonspor 24 Temmuz'da Slovenya kampını noktalayarak yurda dönecek. Bordo-Mavililer lig başlayana kadar çalışmalarını günde iki antrenmanla Trabzon'da sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.