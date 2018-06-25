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imzaya kaldı

’de henüz resmi bir olmasa da Comolli ve yönetim ciddi mesafeler kat ediyor. için de iyi haberler geldi. Mina için ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı yıldızın menajerinden de olumlu dönüş aldı. İş artık imzaya kaldı

Yerry Mina imzaya kaldı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim ile birlikte sportif direktör Damien Comolli çalışmaları için adeta gecesini gündüzüne katıyor. Bonservisi Chelsea'de olan Marco Van Ginkel ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Kolombiyalı stoper Yeryy Mina için de çok ciddi mesafe katetti. Mina'nın bonservisini elinde tutan Barcelona ile kiralama konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler bir önemli hamleye daha imza attı.

COMOLLİ RUSYA'YA GİDEBİLİR
Mina'nın menajeri ile görüşen Fransız sportif direktör Damien Comolli, olumlu dönüş aldı. Mina'nın Dünya Kupası'nın ardından imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Mina için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, Başkan Ali Koç'un da transferde devrede olduğu ifade ediliyor. Barça, Mina için 11.8 milyon Euro ödemişti.

KUPADAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
F.Bahçe'nin gözdesi olan Mina, Kolombiya forması ile dün 'da devam eden 'nda Polonya ağlarını sarstı. Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu dikkatleri bir anda üzerine çekmeyi başardı. Fener yönetimi, Mina'nın kupadaki performansı sonrası taliplerinin artma ihtimaline karşı elini çabuk tutmayı planlıyor.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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